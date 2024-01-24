«الغرف السياحية»: معرض «فيتور» فرصة لزيادة الوافدين من إسبانيا إلى مصر

تشهد العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، فعاليات معرض «فيتور» السياحي ثالث أكبر المعارض السياحية في العالم، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، وتشارك هيئة تنشيط السياحة - إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار - بجناح في المعرض المهم الذي يضم ممثلين عن شركات السياحة والفنادق المصرية، حسب ما أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

دول أمريكا اللاتينية

وأضاف غنيم لـ«الوطن»، أنّ القطاع السياحي المصري سيجري لقاءات خلال المعرض مع وكالات السياحة بدول جنوب أمريكا اللاتينية، لإقناعهم بوضع مصر ضمن برامج السفر الخاصة بها خلال 2024، موضحا أنّ عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين المدن المصرية وتلك الدول يقلل نسب الحركة السياحية الوافدة من تلك الدول للمقصد السياحي المصري.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ غالبية السياح القادمين إلى مصر من دول جنوب أمريكا اللاتينية، يأتون لزيارة المدن الأثرية والثقافية عبر شركات طيران مختلفة.

السوق الإسباني أحد أهم الأسواق الواعدة

وأشار عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ المعرض فرصة كبيرة لشركات السياحة لزيادة حصتها من الوافدين من إسبانيا، موضحا أنّ إسبانيا من أهم الأسواق الواعدة التي يستهدف القطاع السياحي المصري زيادة أعداد السائحين القادمين منها خلال العام الجاري.