محافظ أسيوط: التوسع في إقامة شوادر ومعارض السلع الغذائية المخفضة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسؤولي التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات والشركات وتجار الجملة للتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلاً عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

التوسع في المنافذ

وأكد محافظ أسيوط خلال لقاءه مع ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للتوسع في إقامة منافذ ومعارض بيع السلع بالأسعار المخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني والسلاسل التجارية ومتابعة توافر كل السلع بكميات كافية أمام المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

حماية المستهلك

كما ناقش اللواء عصام سعد جهود ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، موجهًا التنسيق بين كل الجهات المعنية مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق بإخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ على تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.