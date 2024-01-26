محافظ أسيوط: تمهيد عدة شوارع بحي غرب استعدادا لبدء أعمال الرصف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة استكمال مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية الحالية 2023/2024 بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، موضحا أنه تم البدء في أعمال تمهيد بعض الشوارع بحي غرب مدينة أسيوط استعدادًا لرصفها ورفع كفاءتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

رفع كفاءة الطرق

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية في كل المراكز والمدن والأحياء، مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وإعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع المرافق بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية في هذا الشأن، مشددًا على أهمية متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطط الموضوعة للرصف.

إعادة تركيب البلدورات

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي، ببدء أعمال التمهيد لشوارع منطقة الست نفيسة وزرزارة بغرب البد استعدادًا لرصفها ضمن خطة تستهدف كافة شوارع الحي بأكلمه من خلال إعادة تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وتمهيد الشوارع وتسويتها خلال عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف.

وقام رئيس الحي برفقة محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، ومسؤولي الرصف ونواب رئيس الحي، بمتابعة أعمال التمهيد والإشراف على رفع المعوقات والمخلفات وتسوية الشوارع المتفرعة بالجليدر لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة والتأكد من إتمامها على أكل وجه لتحسين حالة الشوارع ورفع كفاءتها وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.