محافظ أسيوط: إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في ديروط والبداري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة بالشوارع والميادين وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة، وإزالة المخالف وغير المرخص منها، وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظاً على المال العام.

إزالة اللافتات العشوائية

وكان اللواء عصام سعد قد كلف رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الإعلانات بالمرور الميداني وتكثيف الحملات لتنظيم حركة الإعلانات وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة وتحصيل المستحقات والإيرادات عن الإعلانات المعلقة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة وتنظيمها حفاظًا على الشكل الحضاري والحد من انتشار هذه المخالفات، وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة لعودة الانضباط إلى الشوارع.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطنين، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات، منوها إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كل الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكثفة لضبط الشارع

وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والبداري حملات على الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كل مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، حيث تم في مركز البداري تنفيذ حملة تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز، وتم رفع الإعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الإنارة وغير المرخصة ونظافة الأعمدة من الحبال الموجودة عليها بمعرفة هشام عبده رئيس قسم الإشغالات والإعلانات.

وفي مركز ديروط تم شن حملة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، وتم خلالها المرور على العيادات والصيدليات والمحلات التجارية ومتابعة أعمال إدارة الإعلانات بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز ورمضان خليفة مدير إدارة الإعلانات ومنذر عبدالحكيم مسؤول المنظومة الإلكترونية بإدارة الإعلانات ومسؤولي المتابعة الإلكترونية والرخص والإعلانات، وتم التنبيه على المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات لاستخراج الترخيص والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.