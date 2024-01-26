«مياه أسيوط» تعلن أسماء الناجحين في الاختبارات التحريرية لـ3 وظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أسماء الذين اجتازوا الاختبار التحريري والمتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية لثلاث وظائف هي «مهندس، فني، عامل» بالمسابقة رقم 1 لعام 2022 بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني بالشركة.

موعد المقابلة الشخصية

وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف المسابقة والخاصة بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد ستتم في المواعيد المحددة بالإعلان وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 9 و10 فبراير 2024، بدءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف المرفقة بهذا الإعلان وعن طريق لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة.

الارتقاء بالخدمات للمواطنين

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

وينوه اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إلى أنه لن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين لإجراء المقابلة الشخصية في موعدها المحدد، كما أضاف أنه سيتم إعلان المقبولين بالعمل فور الانتهاء من تقييم أداء المتقدمين وستتم الاختبارات طبقا للمواعيد الواردة بالجداول الآتية: