تطهير الترع وصيانة بوابات الري خلال السدة الشتوية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مسؤولي الموارد المائية والري بالمحافظة، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية وصيانة ودهان بوابات الري، واستكمال الأعمال الصناعية على المصارف والمجاري المائية خلال فترة السدة الشتوية، وذلك بمتابعة وتنفيذ الإدارة العامة للري، للارتقاء بمنظومة الري خلال موسم أقل الاحتياجات بفصل الشتاء استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات بفصل الصيف، لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات والقطاعات الأخرى المستخدمة للمياه بالكفاءة المطلوبة.

رفع المخلفات والقمامة

وأشار محافظ أسيوط، إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة بقطاع الموارد المائية والري في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على مياه الري، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشددًا على ضرورة إزالة كافة المخلفات والقمامة والحشائش من الترع والمصارف بصفة مستمرة، لافتاً إلى أهمية تكثيف برامج التوعية للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصول المياه لنهايتها مشيرًا إلى اهتمام الأجهزة التنفيذية بكافة أشكال الحفاظ على المياه وترشيدها وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها وتسهيل عمليات الري.

متابعة تنفيذ أعمال تبطين الترع

كما وجه محافظ أسيوط ، مسئولى الرى بالمحافظة برئاسة المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط والمهندس عمر سيف النصر. مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسيوط – خلال عدة اجتماعات ولقاءات وخلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز - بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء وتكثيف المتابعة الميدانية والجولات لمتابعة تنفيذ أعمال تبطين الترع وتطهير المجارى المائية وكافة الأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية خلال موسم السدة الشتوية بالتزامن مع موسم أقل الاحتياجات للارتقاء بالمنظومة وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام لضمان وصول مياه الري، طبقًا للكميات والمواعيد المقررة وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري المساحات المقررة، فضلا عن استكمال أعمال المشروع القومي لتبطين الترع والمجارى المائية بالمحافظة.