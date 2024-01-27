حمدي رزق: ظاهرة ثقافية عمرها نصف قرن

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأقدم عربيا، ومن الأقدم دوليا، وبالتالي، فإن لديه إرث حضاري ضخم يتم التعبير عنه في دورته الخامسة والخمسين، مشددًا على أنه يشكل حالة ثقافية مستدامة.

نحن أمام ظاهرة عمرها نصف قرن من الثقافة والحضور الثقافي

وأضاف حمدي رزق، خلال تقرير أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر: «في هذا العام، نحن أمام ظاهرة عمرها نصف قرن من الثقافة والحضور الثقافي، ومصر دائما وأبدا بلد مشع ثقافيًا».

القاهرة –ثقافيا- تقارن بالمراكز العالمية التنويرية الثقافية

وتابع: «القاهرة –ثقافيا- تقارن بالمراكز العالمية التنويرية الثقافية، عندما تتحدث عن القاهرة تتحدث عن باريس وروما وغيرهما، وبالتالي، فإن مراكز التنوير والإشعاع العالمي لا يمكن أبدا أن تغادر القاهرة».

واستكمل: معرض الكتاب هذا العام يعد استكمالا لدور حقيقي وريادي وتعبير حقيقي عن الحالة الثقافية المصرية في تجليها والجمهورية الجديدة، وهي حالة تشكل أحد أعمدة الأساسية لتأسيس الجمهورية الجديدة، موضحًا، «لو اطلعت على ما تدخره الجمهورية الجديدة للثقافةوالفنون سوف تعجب، فهناك مدينة كاملة للفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة».