أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويتم تنفيذ أنشطة توعوية لزوار المعرض تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 للصندوق لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة

وتتضمن الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تنفيذ مبادرة «خدعوك فقالو»، لتوعقية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تٌساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمٌعتقدات الخاطئة لدى البعض، وتنفيذ أنشطة لتوعية الأسر من زوار معرض الكتاب بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023، للصندوق لتقديم المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج مجانا من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن .

تنفيذ أنشطة عن أضرار التدخين تتماشى مع المراحل العمرية

ووجهت وزيرة التضامن بتكثيف البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة عن أضرار التدخين تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما تم تنظيم ورش حكي وندوات للأطفال من أبناء الأسر المٌترددة على معرض القاهرة الدولي للكتاب، تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات، وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، واكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العٌمرية للأطفال، ومُرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين، وتنفيذ أنشطة «فكر.. شارك.. قرر»، وهى عبارة عن لوحة كبيرة بها مجموعة من الحروف غير المرتبة تُحفز الطفل على التفكير لتجميع بعض الكلمات المٌرتبطة بتنمية مهاراته الحياتية مثل «صحتك أمانة.. لا للتدخين»،.

كما جرى تنظيم أنشطة فنية ورسومات للتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، أيضا لعبة «المتاهة»، وهى إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهي عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طٌرق مٌتداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح، لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق، مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التي تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي في كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.

أضرار تعاطى المواد المخدرة

أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتوازي مع تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات طوال فترة الدراسة، في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والقٌرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع وعى الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.