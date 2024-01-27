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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدرات متنوعة

كتب:

مريم شريف
11:19 ص | السبت 27 يناير 2024
مشاركة دار نشر لوغوس في معرض الكتاب

مشاركة دار نشر لوغوس في معرض الكتاب

تواصل دار النشر «لوغوس»، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، استقبال زوارها، في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام حتى السابع من شهر فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كهنة وشمامسة يزورون جناح الدار

واستقبلت لوغوس كهنة، وشمامسة الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وبعض الزائرين الآخرين، الذي تعرفوا على تاريخ دار لوغوس، والخدمات التي تقدمها.

وتشارك دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، للمرة الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد في قاعة رقم 1، جناح C2.

ويمكن زيارة الجناح، الخاص بدار النشر لوغوس، طوال فترة انعقاد المعرض من السبت إلى الأربعاء من العاشرة صباحًا، حتى الثامنة مساءً، ويومي الخميس والجمعة من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في معرض الكتاب 

وشاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في افتتاح الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتقام فعالياتها خلال الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجاري، وحتى السابع من فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

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