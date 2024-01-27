«دولة عادل إمام».. ما لا تعرفه عن الزعيم في كتاب لأشرف شرف

في كتاب جديد يحمل اسم (دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم)، الصادر عن دار تويا وطفرة للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024، يغوص الكاتب الصحفي أشرف شرف ـ في تفاصيل تنشر لأول مرة عن الزعيم عادل إمام.

يكشف «شرف» في هذا الكتاب مشاهد حياتية في حياة النجم الأهم في حياتنا الفنية، الذي تربع على عرش النجومية لأكثر من أربعين عاما.

كما يتناول الكتاب علاقة إمام بالرئيسين الراحلين، السادات، مبارك، ومعارك الزعيم داخل أروقة الرقابة، وعدد المرات التي لجأ فيها للرئيس مبارك للإفراج عن أفلامه السينمائية.

كما هناك العديد من الحوارات من المقربين من الزعيم عادل إمام، يحكون عن علاقتهم به وكيف تطورت.