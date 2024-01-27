صدمة لـ صلاح من البديل المحتمل لكلوب في ليفربول: أزمة تاريخية| عاجل

قد يكون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأقل حظًا حال تحقق السيناريو الذي تتناقله الصحف العالمية كافة، عن البديل المرتقب لمدرب الريدز الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن نهاية مسيرة طويلة من النجاح والإنجازات والألقاب بنهاية الموسم الحالي.

معلومات عن جوزيه مورينيو

المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو أو «السبيشيال وان»، يعد الأقرب لتولي زمام الأمور داخل ليفربول، بعد رحيل يورجن كلوب بنهاية الموسم، لكنه قد يكون السيناريو الأصعب على محمد صلاح الذي سيفتقد أكبر داعميه داخل آنفيلد، إلى جانب استبداله بمدرب لم يمنحه فرصة كافية لإثبات جدارته، عندما اجتمع الثنائي في تشيلسي.

جوزيه مورينيو مدرب كرة قدم برتغالي، والمقال مؤخرًا من روما الإيطالي، يعد أحد أعظم المدربين في التاريخ، وهو أحد أكثر المدربين حصولا على البطولات في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما قاد العديد من الأندية، بينها تشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وأخيرًا روما، وجرى إقالته بسبب النتائج السلبية مع الفريق في المباريات الأخيرة، وبات قريبًا من تولي مهمة تدريب ليفربول، بعدما جرى وضعه في ضمن قائمة المدربين المحتملين لخلافة كلوب، ومنهم تشابي ألونسو وجيرارد، إلى جانب دي زيربي مدرب برايتون، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس».

أبرز إنجازات جوزيه مورينيو بعد ارتباط اسمه بتدريب ليفربول

كأس السوبر الإنجليزي مع تشيلسي.

كأس رابطة المحترفين 3 مرات مع تشيلسي.

الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي.

2010 - دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان.

2004 - دوري أبطال أوروبا مع بورتو.

2012 - كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد.

2012 - لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

2012 - كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد.

2022 - دوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

علاقة مورينيو بمحمد صلاح في تشيلسي

ارتبط اسما محمد صلاح والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، منذ أن كان الفرعون المصري لاعبًا في صفوف تشيلسي، حيث كان مورينيو مدربًا للفريق في ذلك الوقت، بدأت العلاقة في البداية جيدة، عندما أصر المدرب البرتغالي على شراء محمد صلاح، من بازل السويسري في عام 2014 مقابل 16.5 مليون يورو، لكنه سرعان ما وضعه على الدكة ولم يعتمد عليه في المباريات، الأمر الذي وضعه في ورطة كبيرة بعد تألق محمد صلاح مع روما ثم ليفربول، ليتهمه البعض بأنه كان كارها للفرعون المصري، ولم يمنحه الفرصة التي كان يستحقها.

شارك صلاح في 19 مباراة فقط مع تشيلسي في موسم 2014-2015، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ثم قرر الرحيل، بعدما تأكد أنه خارج حسابات البرتغالي بشكل كبير، في يناير 2015، حيث تم إعارته إلى فيورنتينا الإيطالية لمدة ستة أشهر، ثم انتقل إلى روما الإيطالي في يوليو 2015 ومنه إلى ليفربول.

بعد رحيل صلاح عن تشيلسي، لم يتحدث صلاح أو مورينيو كثيرًا عن علاقتهما، لكنهما التقيا في عدة مناسبات، وبدا أنهما يتعاملان باحترام مع بعضهما البعض.

«مورينيو هو مدرب كبير، وقد علمني الكثير، لكنني كنت أريد أن ألعب أكثر، ولهذا قررت الرحيل».. هكذا تحدث محمد صلاح عن علاقته بمورينيو بعدما تسبب في رحيله عن تشيلسي، بينما قال المدرب البرتغالي: «صلاح لاعب رائع، وأنا سعيد لأنني كنت أحد أول من اكتشفه»، وذلك في تصريحات عبر بودكاست «أوبي ميكيل».