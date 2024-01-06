يورجن كلوب يستعرض مهاراته الخيالية على هامش تدريبات ليفربول.. «أبهر الجميع» (فيديو)

أبهر يورجن كلوب مدرب ليفربول الجماهير باستعراض مهاراته بشكل استثنائي داخل الملعب بمعاونة الجهاز المساعد، إذ أظهر لياقة بدنية جيدة رغم تقدمه في العمر، وعدم ممارسة تلك الرياضة منذ سنوات طويلة، باعتباره كان أحد لاعبي كرة القدم في وقت سابق.

يورجن كلوب يستعرض مهاراته في كرة القدم في تدريبات ليفربول

المثٌير في الأمر أن يورجن كلوب بدأ بشكل مٌختلف لم يظهر عليه في وقت سابق، الأمر الذي أذهل الجماهير وجعلها تنهال بتعليقات الإعجاب بالأداء الذي ظهر به المدرب الألماني، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أو تويتر سابقًا.

السعادة التي بدت على يورجن كلوب أثناء ممارسة لعبة كرة القدم، جعلت جماهير الريدز تشعر بها، إذ قال أحد مشجعي ليفربول: «جعل السعادة ترافقه»، فيما أضاف آخر: «ياجعل دايمة السعادة ياكلوب» وقال آخر: «كلوب سعيد بتصوير مهاراته الفردية»، فيما أكد آخر أنه يعتبره الأفضل على الإطلاق.

ربما لا يعلم الكثيرون أن يورجن كلوب كان لاعبًا لكرة القدم، قبل احتراف مهنة التدريب، وقضى ما يزيد عن 15 عامًا داخل الدوري الألماني، لكنه لم يُحقق أي إنجازات تُذكر كلاعب، عكس ما فعل رفقة بوروسيا دورتموند وليفربول كمدرب.

وحصد يورجن كلوب مع ليفربول العديد من الألقاب لعل أبرزها كأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، والكأسين الاتحاد والرابطة، وكأس الدرع الخيرية والسوبر الأوروبي، وسيكون على موعد مع حصد لقب الدوري الأوروبي، حال استمر في الذهاب بعيدًا بالبطولة.