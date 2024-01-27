«عبقرية أكتوبر».. كتاب جديد عن النصر العظيم في معرض القاهرة الدولي

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن أهم ما تملكه مصر هو قوتها الناعمة وقدرتها على إحداث النقلة الثقافية، موضحًا، «معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث مهم جدا ليس في مصر فقط ولكن العالم العربي، وأحرص على طرح كتاب كل عام في معرض الكتاب».

معرض الكتاب في القاهرة هو الثاني من نوعه على العالم

وأضاف عارف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر، «معرض الكتاب في القاهرة هو الثاني من نوعه على العالم بعد معرض فرانكفورت وهو الأقدم من حيث التاريخ، وبالتالي، لا يمكن لملايين الدولارات أن تقاوم هذا الوجود الثقافي وهذا الحضور الكبير عبر التاريخ لمصر».

ركزت على اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

وتابع «من هنا ركزت على اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وهناك أجيال لم تعاصر هذا الحدث الكبير، والبعض لا يعرف عنها شيء، بالعكس، فقد حاولت جهات معادية التقليل من قيمة هذا النصر وان تحوله إلى هزيمة لمصر وليس نصرا في إطار حملات ممنهجة، وإسرائيل بنفسها تقود هذه الحملة».

وواصل، «بالنسبة إلى كتابي الأخير عبقرية أكتوبر الذي يتحدث عن حرب أكتوبر، إلا أنني أقول إني ما زلت هاويا رغم أنني قطعت شوطا طويلا في التوثيق، وكلما اكتشفت شيئا جديدا أحسست بأنه يضيف شيئا للهواية، بالإضافة إلى ذلك فأنا أكاديمي ولديّ شغف صحفي».

وأكمل، «عملت محررا عسكريا منذ تسعينيات القرن الماضي مع مجموعة من أفضل المحررين العسكريين الذين أصبحوا نجوما في الصحافة المصرية، ولكن كان لي طابعا غريبا وهو أنني بعدما أنتهي من حواري مع المسؤول العسكري أستأذنه في تصوير ألبوم لصوره في مجال العمل، وبالفعل بدأت أصور، وبعد فترة كبيرة وجدت أن لديّ حصيلة كبيرة تبلغ 2000 حصيلة، وهذه الحصيلة فيها قدر كبير من الندرة، لأن معظم هذه الصور كانت داخل الوحدات العسكرية وبالتالي، فإنها ليست موجودة في أرشيفات كبرى دور الصحافة في مصر، لأنها مجرد ألبومات شخصية».

وأوضح، «قبل اليوبيل بسنتين كنت ألتقي الكاتب الراحل ياسر رزق وقلت له إنني أفكر في إعداد هذا الكتاب، وبالفعل كتب مقدمة الكتاب بعد أيام قليلة، وتحدث فيها عن أنه لولا نصر أكتوبر ما كانت الجمهورية الجديدة أو النقلة الكبيرة في مصر وما كنا نتنسم روائح الكرامة ونسائمها ولظللنا حتى اليوم في هزيمة، وكتابي عبقرية أكتوبر استعرض هذا الألبوم، ولكن الكتاب ليس مجرد ألبوم صور، حيث قسمت الكتاب إلى فترات الصمود والإعداد للحرب، وما كان الناس يقولونه في كل فترة، وأرى أن الصورة مهمة جدا لأن العالم أصبح يعتمد على المعلومات المرئية وتحقيق المتعة البصرية».