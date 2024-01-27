استشاري جراحة يحذر من مخاطر ختان الإناث: يسبب صدمة وعائية

قال الدكتور وائل علاء الدين، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية إن موضوع ختان الإناث في مصر وصل لمرحلة متقدمة جدا من المنع ولكن هناك مجموعة من الناس ما زال لديها إيمان به.

وأضاف استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، خلال حديثه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه خلال لقاءاته التليفزيونية يقوم بالتوعية بأضرار الختان الجسدية والنفسية، فالأضرار والمشاكل الجسدية للختان مرتبطة بالأماكن التي يتم بها هذا النوع من العمليات غير المرخصة وليست بها تعقيم كاف لإجراء هذه العملية الدقيقة التي تتم في مكان مليء بالأوعية الدموية، ومن الممكن أن يسبب في نزيف أو عدوى قد تسبب مشكلات صحية بالمستقبل.

آلام العملية

وأوضح استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أن العملية تسبب ألما شديدا في المنطقة، قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى «صدمة وعائية»، مشيرا إلى أن علمية ختان الإناث لا تتم إلا عند وجود سبب طبي مثل الإصابة بما يسمى بـ«الجنس المبهم»، وهو أن يكون شكل الخارجي للعضو التناسلي لدى الفتاة أقرب للعضو التناسلي للصبي.

خطر عند العملية على يد غير المختصين

وشرح استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أن هذا النوع من الحالات يواجه العديد من المشكلات إذا وُلدت على يد غير المختصين، فلا يتم التعرف على الحالة ولا يتم التعرف على المولود ويتم التعامل معه على أنه مولود ذكر، ويُكتشف بالصدفة بعد ذلك أنها أنثى، وذلك بعد عمل تحاليل معينة، ولحل هذه الأزمة يتم عمل تقرير طبي شرعي موثق من جهات رسمية لإجراء العملية.