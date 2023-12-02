شبكة «رجال ضد ختان الإناث» تنظم ورش عمل توعوية في جامعة المنيا

نظم المجلس القومي للمرأة ورش عمل توعوية في جامعة المنيا ضمن مبادرة «شبكة رجال ضد ختان الإناث»، بهدف رفع وعي الرجال والشباب بأضرار ختان الإناث كنوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للحد من هذه العادة.

حضر افتتاح الورش الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتور جمال عاطف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، وبيمن فايق مسؤول المشروع بمؤسسة كير مصر وعضو المجلس القومي للمرأة.

خطر ختان الإناث وأضراره الجسيمة

وخلال الورش، تناول الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق خطر ختان الإناث وأضراره الجسيمة والنفسية، مؤكدًا أنه من مظاهر العنف ضد المرأة.

كما تناولت الدكتورة منال أبو سمرة الأضرار النفسية والطبية الناتجة عن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وأوضح الدكتور جمال عاطف الجانب القانوني لختان الإناث والمسؤولية القانونية الواقعة على الفاعل والمشتركين في هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن المُشرع قد أحدث تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات واصفًا فعل الختان بأنه جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة الجرح مقررًا لها عقوبة الحبس والغرامة، يخضع لها جميع ما يشارك أو يساهم في ارتكابها.

الأضرار الطبية الناتجة عن عمليات الختان

وتناول بيمن فايق شرح فكرة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ولماذا الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام، وعرض أيضًا الهدف من المشروع والمبادرات، فيما قام الدكتور شنطوري بيومي بشرح الأضرار الطبية الناتجة عن عمليات ختان الإناث.

استمرت الورش على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها 300 طالب وطالبة من الفرق المختلفة بكلية الحقوق جامعة المنيا.

وتعد ورش العمل التوعوية التي عقدتها شبكة رجال ضد ختان الإناث بجامعة المنيا خطوة مهمة في إطار جهود القضاء على هذه الممارسة الضارة.