ختام حملة طرق الأبواب لمنع ختان الإناث في شمال سيناء

أعلن المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، ختام فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، والتي تعقد بجميع المحافظات، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

حملة طرق الأبواب في شمال سيناء

واستهدفت حملة طرق الأبواب عدة أحياء وقرى بالمحافظة وهي «حي الفواخرية، حي السمران، حي السلايمة، حي العبور، أسيوط، البحر، منطقة الساحة الشعبية، منطقة نجمة سيناء، وسط المدينة، حي الكرامة، أبو صقل، سلمانة، رابعة، 6 أكتوبر، الشهداء، رمانة، حي الغزلان، الشيخ زويد، حي أبو زريعي، حي الكوثر، قبر عمير، الحسنة، بغداد، نخل»، وذلك بمراكز العريش وبئر العبد، والشيخ زويد ونخل، بإجمالي 2500 زيارة مستهدفة شملت 8790 سيدة ورجلا وطفلا.

مناهضة تطبيب الختان

وأضاف بيان المجلس القومي للمرأة، أنه شارك في التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، حيث تركز هذه الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه او دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.