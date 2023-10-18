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النائب ياسر الهضيبي: مصر تصنع حاضرها ومستقبلها بنفسها وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها

كتب:

شريف سليمان
08:27 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

قال ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إن مصر تكتب تاريخها بيدها ولا يكتبه لها أحد، وتصنع حاضرها ومستقبلها أيضا بأيديها وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها، وذلك في معرض تعليقه على قرار الرئيس السيسي، برفض توطين الفلسطينيين في سيناء.

أضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الشيوخ، لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، وتنقلها قناة «dmc»، على الهواء: «إسرائيل لا تخيب الظن، ويد قادتها ملطخة بالدماء، هي دولة استعمارية، فقد ارتكبت مجازر مثل صابرا وشاتيلا ومستشفى المعمداني ومدرسة بحر البقر».

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