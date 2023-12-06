د. ياسر الهضيبي يكتب: لماذا ننتخب دكتور عبد السند يمامة؟

الحقيقة أن شهادتى مجروحة فى الدكتور عبدالسند يمامة بصفته رئيس حزب الوفد من جانب وبصفته عالماً جليلاً فى مجال المحاماة من جانب آخر، لكنى سأتجرد من كل هذا وأتكلم بلسان مواطن مصرى يعيش على أرض مصر ويتأثر بكل المشكلات الداخلية والكبوات الاقتصادية والسياسية التى مرت وتمر بها البلاد.

سأتحدث أولاً عن حزب الوفد، حزب المائة وأربعة أعوام من النضال والكفاح والعمل من أجل مصر بل وكان دائماً يقدم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حزب الأمة الذى خرج من رحمها، الحزب الوحيد الذى تشكل بأمر الشعب.

فعبر السنين يمتلك حزب الوفد تاريخاً ممتداً حافلاً بالإنجازات فى شتى المجالات والملفات المختلفة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حزبٌ قاد البلاد نحو الاستقلال والدفاع عن الوطن ضد المحتل، حمل رموزه وقياداته على عاتقهم عبء المواجهة من أجل تحرير الأرض وجلاء الاحتلال البريطانى، وعودة البلاد ذات سيادة مصرية خالصة.

الوفد الذى قاد الكفاح الوطنى ضد الاستعمار البريطانى، وقاد مصر نحو ٣٥ عاماً تقريباً، منذ مقابلة المعتمد البريطانى فى نوفمبر ١٩١٨ وحتى عام ١٩٥٢، لم يتخلّ لحظة عن أداء الدور الوطنى، كان حريصاً كل الحرص أن تظل مصر بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية، أن ينعم الشعب المصرى فى خيرات بلاده دون محاباة أو مجاملة من أحد، أن ينعم بالسيادة ويكون مصدر السلطات، حرص الوفد حقاً أن يكون ضمير الأمة وقلبها النابض.

هو حزب الوفد الذى شكل الحكومة أكثر من مرة فى عهد الملكية، وأفسح المجال أمام المرأة المصرية للانخراط فى العمل السياسى، وتأسست فى عهده المشروعات الاقتصادية القومية الكبرى، ووضعت أساسيات الثقافة والتعليم على أيدى كبار العلماء والمثقفين والأدباء.

لقد ظل حزب الوفد الذى هو حزب الأغلبية أو كما أطلق عليه الحزب الجماهيرى الكبير يتولّى الوزارة معظم الوقت فى مصر منذ عام 1924م وحتى عام 1952م، وكان من بين أبنائه الوزراء عبدالخالق ثروت باشا ومصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد وفؤاد باشا سراج الدين.

وإذا سألنا أنفسنا اليوم سؤالاً يتعلق بالسباق الرئاسى الذى يخوضه الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ممثلاً عن الحزب كمرشح رئاسى، «لماذا الدكتور عبدالسند يمامة؟»، ستجد الإجابة واضحة جداً متمثلة فى عقيدة الوفد ومبادئه القائمة على الحريات العامة والتحرر الوطنى والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وهو منهج فكرى يتعاقبه الأجيال داخل حزب الوفد.

لماذا الدكتور عبدالسند يمامة؟ لأنه يمتلك برنامجاً انتخابياً واضحاً وشاملاً لكافة الملفات، يتضمن هذا البرنامج آليات تنفيذية تسهم فى الخروج من الأزمات والتحديات الصعبة التى تحيط بالبلاد من كل جانب وتمر بها مصر ويعيشها كل فرد من أفراد الشعب المصرى، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والتى تتطلب تدخل القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه بمزيد من تسهيلات وتيسيرات حقيقية تضمن بقاء الاستثمار والمستثمرين، وتحفز من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك تسهيلات للقطاع التعاونى للعودة من جديد. برنامج الدكتور عبدالسند يمامة هو برنامج يعبر عن الرؤية السياسية لحزب الوفد، التى ترى ضرورة أن يكون هناك إصلاح تشريعى من أجل مناخ سياسى أكثر قوة فى مصر، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وإقرار التوازن السليم بينهما، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وتطوير التعليم بما يليق بمستقبل مصر الثقافى.

* المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة