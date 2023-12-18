النائب ياسر الهضيبي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: الشعب قال كلمته

هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه التجربة لا خاسر فيها وأن المكسب الأكبر هو نسبة المشاركة التاريخية من جانب الشعب المصري في هذا الاستحقاق والتي لا تقارن بأي انتخابات سابقة.

وقال «الهضيبي»، في بيان له، إن الشعب المصري قال كلمته، موجها التحية إلى المرشحين الثلاثة الدكتور عبد السند يمامة والمهندس حازم عمر، والدكتور فريد زهران، الذي صنعوا معركة في حب مصر، مؤكدا أن المصلحة الوطنية هي الغاية والمراد للشعب المصري، مؤكدا أن اصطفاف الشعب المصري بجميع طوائفه أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية لنداء الوطن أعاد للشارع المصري حالة من الزخم السياسي التي يجب على الأحزاب استغلالها والبناء عليها للمستقبل.

وأضاف أن السباق الانتخابي وضع قواعد مهمة للعملية الديمقراطية في مصر، فلأول مرة نشهد انتخابات خالية من أي خروقات أو مخالفات، بل بالعكس تماما هناك إجماع من جانب المتنافسين جميعا على نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يعني أن هناك خطوات إيجابية في طريق تأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة التي نحلم بها جميعا.