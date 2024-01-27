تخفيف أحمال الكهرباء.. البرلمان يقترح حلا ينهي الأزمة قبل بداية الصيف

أكد النائب عبد الباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن مجلس النواب سيطلب من خلال عدد من طلبات الإحاطة مناقشة خطة الحكومة لإنهاء خطة تخفيف الأحمال بشكل نهائي، لافتًا إلى أن لجنتي الطاقة والبيئة ناقشتا وزارتي البترول والكهرباء خلال الفترة الماضية في أن الحل النهائي لانتهاء انقطاع الكهباء وتخفيف الأحمال وجودة لخدمة المتقدمة، تتمثل في زيادة وتنوع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة الطاقة الجديدة والمتجددة.

الطاقة الشمية الحل لإنهاء تخفيف الأحمال

وقال عضو اللجنة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحل لانتهاء خطة تخفيف الأحمال التي استمرت فيها الحكومة والتي تأتي نتيجة ظروف عالمية، زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية والرياح خاصة في ظل استمرار الظروف الاقتصادية العالمية، مشددة على ضرورة انتهاء الأزمة قبل فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعات في معدلات درجات الحرارة.

وطالب «تركيا»، الحكومة بسرعة تنفيذ استراتيجية لتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، ومن المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% العام الماضي وهو ما يستوجب زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بشكل خاص.

الطاقة النووية تزيد انتاج مصر من الكهرباء

وأشاد عضو طاقة النواب بمتابعة الرئيس والبدء في التنفيذ الفعلي لمفاعلات الطبعة النووية للأغراض السلمية لإنتاج الكهرباء، خاصة أن تلك المصادر للطاقة تتوافق مع البيئة، وضمن خطة الدولة للاتجاه الى الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطقة النظيفة وفق مقررات cop 27 الذي عقد بشرم الشيخ وكذلك cop 28 الذي عقد بالإمارات العربية.