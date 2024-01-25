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الكهرباء تنتهي من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد في أول يوم بالمحافظات

كتب:

سلامة عامر
04:53 م | الخميس 25 يناير 2024
احمال شبكة الكهرباء

احمال شبكة الكهرباء

انتهت فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، من تنفيذ اليوم الأول للجدول الجديد الخاص بمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، والذي بدأ في الحادية عشر صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة عصرا ولمدة ساعة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء

وتستعرض «الوطن» جداول ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في جميع فروع الشركات بالمحافظات، والمقررة يوميا من الساعة الحادية عشر صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة عصرا ولمدة ساعة.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.