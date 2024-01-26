جداول تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الدقهلية.. اعرف مواعيد منطقتك

أعلنت شركة الكهرباء الدقهلية، جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد تغيير المواعيد من أمس الخميس 27 يناير، لتبدأ المواعيد الجديدة من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه تم تحديد مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية، أنه يوجد مناطق محددة من قبل الشركة يجري قطع التيار بها لمدة ساعة واحدة، ومناطق أخرى لمدة ساعتين.

جدول قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

وجاء جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الدقهلية في عدة مناطق من الساعة 12 حتى 5 مساء كالتالي:

- مركز محلة دمنة من 12 حتى 1 مساء.

- مركز المنصورة من 12 حتى 1 مساء في قرية بنجاي وقرية منية سندوب وغرب قرية تلبانة وقرية الحلواني وقرية البقلية وشاوة ووقرية كوم الديربي وقيرية شرق قرية التلبانة وقرية المالحة وقرية سللنت وقرية ميت علي.

- مركز السنبلاوين من 12 حتى 1 مساء، في قرية الأورمان، ومن الساعة 4 مساء حتى 5 مساء في طريق نوب وأرض المعداوي، وعزبة ملتاز وطريق نوب وأرض عبد الجليل، شارع سعد زغلول والبرجاس والقنطرة، مساكن الجبانة وشارع الإدارة التعليمية وشارع البحر، وشارع المستشار وشارع الزراعية وشارع الترعة المردومة، منطقة الشيخ عمر والنواردة وسيدي شيمر، وشارع عبد المنعم والبكايرة، المدافن بمنطقة المعاهدة والمعلمين ومنشية السادات أبو شعيب، ومدافن الأقباط، ومنطقة السينما، ومنطقة النخل والشهيد أبو رزق وأرض الجمال، والمستشفى العام، ومساكن الشهيد ومنطقة الساحة الشعبية، وكذلك في العوضي منطقة مدرسة الحوال، ومنطقة الزهراء، ومدرسة الأوقاف، وقرية أبو قراميط وعزبة الإصلاح الزهايرة وطماي الزهايرة وعزبة أبو لين.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

- في مركز دكرنس: من الساعة 12 حتى الساعة 1 مساء في قرية ميت مجاهد حي المنتزه في دكرنس، ووقرية اشمون الرمان، وحي السكة الحديدية بدكرنس، وحي المضرب بدكرنس، وحي الحنفية وحي المرور وحي السيد عبد السميع.

- في مركز بلقاس من الساعة 4 حتى 5 مساء، في عزبة جاد وحي السوق، وحي أبو عطية وحي أبو عامر، ومنطقة السوق وموقف المنصور، وميدان خطاب والسجل المدني، ومنطقة الري.