الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان يحذر السيدات من مخاطر استخدام البلاستيك

نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة وفرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، يومًا وطنيًا للبيئة، حول أضرار البلاستيك وحيد الاستخدام على الصحة والبدائل المناسبة له.

وأشار الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، إلى أهمية استهداف النساء في الأنشطة التوعوية للمبادرة الوطنية «لا للبلاستيك»، مؤكدا أن النساء هن العنصر الأساسي في استخدام البلاستيك داخل المنزل من خلال استخدام أدوات الطعام، ومن الضروري توعيتهن بخطورة استخدام البلاستيك والمخاطر الصحية المرتبطة به.

التوعية ببدائل مناسبة

وأكد أن الندوة التوعوية ركزت على البدائل المناسبة للبلاستيك وحيد الاستخدام، وذلك في إطار احتفال يوم البيئة الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع جهات مختلفة في المحافظة، بما في ذلك فرع المجلس القومي للمرأة.

الحملة برعاية وزارتي البيئة والتضامن

وتأتي هذه الفعالية في إطار المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك»، وترأس الندوة فاطمة حسين، عضو الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان.

يجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية «لا للبلاستيك» تحظى برعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وتنفذها المكتب العربي للشباب والبيئة بالتنسيق مع المنتديات المحلية للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات.