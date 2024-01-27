كاتب صحفي: مصر كانت تنتظر من محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار بغزة

علق الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام على قرار محكمة العدل الدولية، والذي أدان الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، موضحًا أن القرار رحبت به مصر، رغم تمنيها لو أن القرار كان شمل وقف إطلاق النار وليس مجرد التحقيق في جرائم الإبادة وإدخال المساعدات.

وأضاف مدير تحرير الأهرام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن مصر أقنعت الجانب الإسرائيلي بإدخال المساعدات من معبر رفح، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة هي تحويل مخرجات المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأثني الكاتب الصحفي على الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث أصرت القاهرة على إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية بدولة جنوب إفريقيا قوية، خصوصا بعد علاقة الصداقة الوطيدة بين الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ورئيس جنوب إفريقيا المؤسس نيلسون منديلا.

وأكد أنه من حق جنوب إفريقيا أن تفخر بموقفها من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، شارحا أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قرارا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في ظل تدهور الأوضاع وتساقط الأمطار التي دمرت خيام النازحين علاوة على انتشار الأمراض والجوع.

وتطرق الكاتب الصحفي إلى محادثة الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كاشفا أن مصر تدرك منذ زمن أن 99% من القرارات في يد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك كان من المهم المحادثة التي جرت بين الرئيسين، وذلك للضغط على إسرائيل لإدخال أكبر كم من المساعدات علاوة على التعهد بأن تكون تلك الحرب هي الأخيرة والعودة إلى حدود 1967، والبدء في مفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية.