رفع 55 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بالشرقية

شهدت مراكز ومدن الشرقية تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشوارع تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

صيانة معدات الحملة الميكانيكية

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتكثيف جهودها من المتابعات اليومية للتأكد من صيانة معدات الحملة الميكانيكية للتأكد من عملها بشكل جيد لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة نظافة الطرق طريق دوران الزراعة وأسفل كوبري عبدالعزيز وموقف المنصورة ومستشفى التيسير والسلام وطريق طلبة عويضة بالقومية حتى طريق الغشام.

أعمال النظافة ورفع القمامة

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بأعمال النظافة ورفع القمامة بشارع فاروق والجلاء وسعد زغلول وطلعت حرب والفلوجة ومحمد حسين، وما زال العمل مستمرا فى رفع القمامة من مختلف قطاعات الحي على مدار اليوم، وبالاشتراك مع قسم الإنارة وقسم الإعلانات بالحي تم رفع وإزالة الإعلانات والبنرات المخالفة وغير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب ومنطقة حي الزهور وتقسيم المعلمين.

وفي مركز ومدينة الحسينية تم رفع تراكمات القمامة الموجودة بناحية «الواجهة - شارع المركز - شارع المدارس - الشارع الرئيسي - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام المواقف - أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية»، وأعمال رفع الأتربة على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية.

حملات نظافة مكبرة

وفي مدينة صان الحجر تم متابعة سير الأعمال اليومية بالمنطقة الأثرية وإظهار الشكل للمنطقة، فقد قامت إدارة النظافة برئاسة المدينة برفع السفوحة من مدخل البوابة الرئيسية للآثار، بالإضافة إلى رفع المتولد اليومي من صناديق القمامة وكذلك كنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع وتفريغ الناتج اليومي من اماكن التجميع والنقاط الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية ورفع المتولد اليومي بحمولة 15 طنا من خلال منظومة الجمع المنولي والشوارع والأحياء.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بإنجاز أعمال النظافة اليومية مع استمرار متابعة أعمال التجميل والتطوير الجارية بنطاق مدينة القنايات بالوردية الصباحية واستمرار أعمال الرصف والتطوير الجارية طبقا للخطة الموضوعة لعام 2023-2024، كما تم رفع مخلفات القمامة من كل نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي وعمل صيانة على أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة برئاسة المدينة.