محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بغرب وشرق شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة ميدانية لتفقد شوارع مدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة، ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

المقلب الوسيط بمدينة الخصوص

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد الحملة الميكانيكية والمقلب الوسيط بمدينة الخصوص، حيث وجه برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى متابعة المعدات الجاري صيانتها، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمعدات التي تستخدم في مواجهه الطوارئ والانتشار السريع.

كما تفقد المحافظ، أعمال رفع تراكمات القمامة من المقلب الوسيط، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول، والعمل على توفير بيئة صحية للمواطنين، وزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية والاهتمام بالأشجار الموجودة بالجزر الوسطى.

أعمال النظافة بحي شرق شبرا الخيمة

كما تفقد المحافظ أعمال النظافة التي تتم في حي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل على نظافة محور الخصوص وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية والتنسيق المستمر ما بين حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص لعمل حملات نظافة مشتركة خاصه في المناطق الحدودية بين المدينتين.

وانتقل الهجان ومرافقوه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، مشددا على نظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات، والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة.

وأكد أن الرصيف من حق المواطن، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه، وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وخلال الجولة تابع سير العمل من أعمال توسعة وتطوير لمحور مؤسسة الزكاة، الرابط بين حي المطرية بمحافظة القاهرة، وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ثم توجه محافظ القليوبية لشارع 15 مايو، لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات، مشددا على ضرورة رفع القمامة أولاً بأول، والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للارتقاء بالمنظومة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي حي غرب شبرا الخيمة، تفقد الهجان شارع عرابي، متابعا أعمال النظافة التي تتم بإستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كل التراكمات الموجودة بالشارع، ونقلها إلى المقلب الوسيط، كما وجه بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية، ورفع القمامة أولا بأول، وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام إنتهاء أعمال النظافة.

وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم، بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدا أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها، والاستفادة منها، لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل، وقال نعمل جميعا للارتقاء بمحافظتنا، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ بشن حملة على التكاتك، والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية، ورفعها فورا، لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

وخلال جولة اليوم، وجه المحافظ بسحب تراخيص القيادة والتسيير لعدد 3 سائقين، لسيرهم عكس اتجاه على الطريق الدائري وفي مطلع طريق شبرا بنها الحر، حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجها بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.