منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمناطق الأزهرية.. إليك قيمتها وموعد الصرف

قالت مصادر في جامعة الأزهر إنه من المقرر صرف منحة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لكل العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها، في شهر رمضان المبارك بعد اعتماد الدكتور أحمد الطيب، قرار صرف المنحة المالية لجميع العاملين داخل قطاعات مشيخة الأزهر رسميا، باستثناء جامعة الأزهر.

قيمة منحة شيخ الأزهر

وقال المصدر إن قيمة المنحة الخاصة بالعاملين بمشيخة الأزهر لشهر رمضان 2024 من المقرر أن تكون 1000 جنيه بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني، إلاً أنها في انتظار تصديق فضيلة الإمام الأكبر لاعتمادها ومن ثم صرفها.

أضاف المصدر: «هذه المنحة يتم صرفها فقط للعاملين بمشيخة الأزهر وليس للعاملين في الجامعة».

ويشار إلى أنّ تلك المنحة يتم صرفها كل عام، عقب انتهاء الامتحانات، وذلك في مكافأة للعاملين في جميع القطاعات والأقسام الخاصة بمشيخة الأزهر، وذلك نظرا لما تحقق من انضباط، وذلك من خلال بذل جميع العاملين جهدا كبيراً في سبيل إنهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتحقيق الكثير من الإيجابيات، أهمها الحد من ظاهرة الغش، والمساهمة الفعالة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف.

تفاصيل منح شيخ الأزهر للعاملين

وأشار في حديثه إلى أنّ هناك منحتين يتم صرفهما كل عام : «هناك منحة للعاملين في مشيخة الأزهر، وهناك منحة أخرى للعاملين في جامعة الأزهر، ولكنها تكون خاصة فقط للإداريين وليس لهيئة التدريس»، لافتاً إلى أنّ قيمتها المالية تكون أقل من قيمة منحة مشيخة الأزهر: «في سنة كانت 500 وسنة أخرى 800 وهذه السنة لم يتم تحديدها بعد».

وكان شيخ الأزهر قد وافق في شهر سبتمبر الماضي على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه مقطوعة من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2023-2024 لكل العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها.