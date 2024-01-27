فعاليات معرض الكتاب اليوم السبت 2024.. ندوات وأنشطة متنوعة

تنطلق العديد من الفعاليات في معرض الكتاب 2024، في دورته الـ 55 ، حيث يستمر المعرض حتى السادس من فبراير المقبل، ويُعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونستعرض في التقرير التالي فعاليات معرض الكتاب 2024.

القاعة الرئيسية بلازا 1

تشهد القاعة الرئيسية «بلازا 1»، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2024 ندوة بعنوان «هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات»، بحضور الدكتورة علا العجيزي، والدكتور هاني هلال، ويديرها حسام الدين حسين.

كما تشهد القاعة ندوة بعنوان «مشروع استعادة طه حسين» في تمام الساعة 2 مساءا، بحضور أحمد سراج والدكتور سامي سليمان ويديرها الدكتور عادل درغام.

وفي حدود الساعة 4 مساءا تعقد ندوة حول «حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني»، بحضور المستشار محمود فوزي، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب.

كما يعقد لقاء فكري في تمام الساعة 6 مساء بعنوان «الدنيوي والديني»، في ضوء الكلام الجديد، بحضور الدكتور عبد الجبار الرفاعي.

قاعة فكر وإبداع بلازا 1

تشهد القاعة مناقشة المجموعة القصصية «مساحة للمناورة»، لأحمد فؤاد الدين في حدود الساعة 2 مساء، ويناقشه سيد محمود وتُديره سارة محمد طه.

فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2024

وفي تمام الساعة الرابعة تعقد ندوة بعنوان «كوكو شنايل»، و«قوت القلوب»، للدكتورة جيهان زكي، ويناقشها سهير عبد الحميد والدكتورة ضحى عاصي.

كما تعقد في تمام السادسة «رواية ابتسامة بوذا»، لشريف صالح، ويناقشها الدكتور محمد إبراهيم طه، والدكتور محمد عليم، وتديرها دينا القاضي.

قاعة ديوان الشعر بلازا 2

تشهد القاعة الدولية بلازا 2 في تمام الرابعة 4 مساءا، لقاءا شعريا مع «ذاو ليهونج من الصين»، ويحاوره الدكتور محسن فرجاني.

في تمام الساعة الرابعة مساءا تشهد القاعة الدولية بلازا 2 ندوة «محفوظ بعيون نرويجية»، ومحاضرة قصيرة تلقيها هانة أورستفيك، يتبعها حوار مع نورا ناجي عن نجيب محفوظ، وتدير الحوار شيرين عبد الوهاب.

كما تشهد القاعة ندوة «الإبداع الدبلوماسي»، في تمام 6 مساء، بحضور السفراء رضا الطايفي، عبير بسيوني، محمود عزت، محمد عرفي، نميرة نجم، ويديرها السفير عمرو الجويلي.

الصالون الثقافي بلازا 2

في تمام الساعة 2 مساءا يعقد لقاء مشروعات السرد العربي «الطيب صالح»، بحضور كل من الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله، شريف حتيتة، ومحمد الأمين محمد من «السودان»، ومشاعر شريف سعيد «السودان»، وتديرها بثينة خضر مكي «السودان».

وفي تمام الساعة 4 مساءا تعقد ندوة بعنوان «قضايا شعر العامية»، بحضور الدكتور أحمد مجاهد، ومحمد علي عزب، ومحمود الحلواني، ومسعود شومان، ويُديرها إبراهيم عبد الفتاح.

وفي تمام الساعة السادسة مساءا، تعقد احتفالية ذكرى ميلاد الفنان علي رضا، بحضور الفنانة فريدة فهمي، والمخرج عادل محمد عوض، وتُديرها جيهان الغرباوي.