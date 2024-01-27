وزير التعليم العالي الأسبق: هندسة القاهرة تقود مشروع معرفة طريقة بناء الأهرامات

قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشؤون البحث العلمي الأسبق، إن هناك عدة أنواع من الأهرامات، منها الهرم المدرج والهرم ذي الميلين وصولاً إلى أهرامات الجيزة التي نراها اليوم، مشيراً إلى أن هناك العديد من النظريات التي تحاول معرفة كيفية بناء الأهرامات، ولم نصل للإجابة حتى الآن، وكلها لا ترقى إلا أن تكون فرضيات.

ندوة «هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات»

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحاته خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، اليوم، بعنوان «هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات»، أن هناك مشروعا هندسيا تقوده كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعددا من الدول مثل اليابان وألمانيا، وذلك لمحاولة معرفة طريقة بناء الأهرامات.

وأوضح هاني هلال، أنه من ضمن الطرق التي لجأ لها الفريق لمعرفة طريقة بناء الأهرامات، هو التصوير الثلاثي أو 3d ، والموجات فوق الصوتية «السونار»، والآشعة تحت الحمراء لكشف جزيئات الهرم وتكوينه من حيث وجود معادن أو أحجار أو غيره.

إدخال تليسكوب مستعار في الأهرمات

واستكمل هلال، أنه تم اكتشاف جمالون في أحد جوانب الهرم ووجود ممر 6 ميليمتر، وظهر ذلك بإدخال تليسكوب مستعار من الحكومة اليابانيه قطره 6 ميليمتر، وكشف التليسكوب أن الجاملون ارتفاعه 2 متر و30 سنتيمترا، وعرضه 2 متر و10 سنتيمترات.

من الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، يستقبل زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا وحتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.