في اليوم الثاني.. أبرز ندوات وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشهد اليوم الثاني لمعرض الكتاب عددا كبيرا من الندوات الثقافية، كان أبرزها ندوة جاءت تحت عنوان «مناقشة المسيرة الروائية» لوزير خارجية ألبانيا السابق، وكانت محاور الهوية والثقافة وتأثرهما ببعضهما البعض أهم نقاط تلك الندوة، وقال وزير الخارجية والروائي الألباني، بسنيك مصطافح، إن دور هذه الندوة هو تعريف الشعب المصري المحب للثقافة بالثقافة الألبانية.

ندوة بعنوان «الدمج الثقافي بين التوعية والإتاحة» لأصحاب الهمم

وفي الإطار الأدبي، تمت مناقشة أعمال الروائي العماني زهران القاسمي، كما أقام المجلس القومي للأشخاض ذوي الإعاقة ندوة بعنوان «الدمج الثقافي بين التوعية والإتاحة»، وشهدت القاعة الرئيسية إطلاق مشروع سلسلة ديوان الشعر المصري، تحت عنوان الخطاب الديني في مصر، واحتفالا بإصدار 100 عدد من سلسلة «رؤية» لتطوير الخطاب الديني، وذلك بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

شعار وشخصية المعرض

وقع الاتفاق على شعار «نصنع المعرفة ونصون الكلمة» ليكون رمزا لمعرض الكتاب لهذا العام، كما وقع الاختيار على المؤرخ وعالم المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية هذه الدورة لمعرض الكتاب، وحظيت مملكة النرويج بدور دولة ضيف الشرف لهذه النسخة من المعرض.

بدأت الدورة الـ55 لمعرض كتاب القاهرة الدولي في يوم 25 يناير الحالي، ومن المقرر أن ينتهي في 6 فبراير، ويقام في مركز أرض المعارض بالتجمع الخامس على مساحة 80 ألف متر وأكثر، بتواجد 1200 دار نشر.