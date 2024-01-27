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ضبط صاحب مكتب استيراد حاول غسل 50 مليونا حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي

كتب:

محمد بركات
02:06 م | السبت 27 يناير 2024
غسل أموال

غسل أموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).

50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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