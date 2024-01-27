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«الداخلية»: استخراج 8700 بطاقة لمواطنين في محال إقامتهم

كتب:

محمد بركات
02:01 م | السبت 27 يناير 2024
قطاع الأحوال المدنية

قطاع الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج (8769) بطاقة رقم قومي، وعدد (23114) مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 27/1/2024.

 

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