مصرع عامل في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه أثناء عبور «محمد ، ع» 18 سنة عامل، الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية يقودها «حسام ، ح» صاحب محل ملابس؛ مما أدى إلى وفاته في الحال.