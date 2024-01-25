مصرع عامل في حادث تصادم بمنشأة القناطر 

لقى عامل مصرعه في حادث تصادم بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث، يفيد فيه مصرع «كرم، ف»، 22 سنة، أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الصحراوي اصطدمت به سيارة ملاكي أودت بحياته في الحال بسبب السرعة الجنونية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.