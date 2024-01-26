مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم بأكتوبر

لقي شاب مجهول الهوية، مصرعه في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، على أول الطريق الدائري تجاه المريوطية، على الفور انتقل المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث.

تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول في العقد الثالث من العمر، الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها.