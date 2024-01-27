«البترول» تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. الغاز أولها

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال خطة لتوفير وتسهيل الحصول على المنتجات البترولية والغاز والخدمات، ولتحقيق هدف الوزارة، اتجهت البترول لزيادة وتوفير الغاز الطبيعي للمواطنين، وزيادة منافذ أنابيب البوتاجاز، وزيادة منافذ تموين السيارات بالغاز الطبيعي والبنزين، إلى جانب التوسع في العديد من القطاعات الأخرى.

زيادة مراكز توزيع أنابيب البوتاجاز

وتهدف وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كل المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر من خلال اللاتي وفق بيانات وزارة البترول:

- ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود إلى حوالي 4 آلاف محطة في جميع المحافظات.

-ارتفاع عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية إلى 3072 مركزاً.

- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز، ورفع إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية.

تحسين خدمات الغاز الطبيعي

- توصيل الغاز الطبيعي إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.

- تنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية، ومن أهمها مبادرة حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

- توصيل الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و58 مصنعاً.

- زيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات.

- زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مختلف الطرق والمحاور إلى ما يقرب من 1000 محطة تخدم نحو 534 ألف سيارة تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية.

- تدشين أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- تسليم رخصتين في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية.