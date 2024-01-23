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وزير البترول الأسبق يوضح الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي

كتب:

أحمد العانوسي
09:36 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
برنامج صالة التحرير

برنامج صالة التحرير

أوضح المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، تفاصيل بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، من الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين.

وقال وزير البترول الأسبق، إن مشاكل الكهرباء في مصر يتركز في اعتمادها على مصدر واحد غير نقي، وهو الغاز والمازوت، وهذه من المصادر الضارة للبيئة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا يمثل نوع من الرؤية الواضحة، وجرأة في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن الطاقة النووية لا يجب أن تكون إلا في دولة قادرة على استيعابها.

وأكد أن مدينة الضبعة مخصصة للمشروعات النووية منذ 40 عامًا، وأن المشروع من شأنه أن يزود 4.8 ألف كيلو وات مع بدء التشغيل في 2026.

واستكمل: «أن إنتاج الطاقة من محطة الضبعة، سيوفر الغاز لاستخدامات أخرى، وهذا يمثل قيمة مضافة له، موضحًا أن مصر بها طاقة شمسية ورياح، والكتلة الحيوية التي يمكن استغلالها جميعا في الحصول على الطاقة».

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