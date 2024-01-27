رئيس «الشاباك» يطالب بفتح تحقيق عن أسباب عملية طوفان الأقصى

طالب رئيس جهاز الشاباك رونين بار بعقد لجنة تحقيق رسمية للبحث عن أسباب عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، مطالبا بعقد اللجنة في خلال اجتماع أمني في الكابنيت، وهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل.

ووفقًا لما نقلته القناة الـ12 العبرية، طلب «بار» خلال جلسة الكابينت بعقد لجنة تحقيق رسمية اليوم.

التحقيقات ستضع حد للأكاذيب

وأضاف رئيس الشاباك، أن التحقيقات ستضع حد للأكاذيب المنتشرة بشأن يوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى الاتهامات الموجهة بأن هجوم السابع من أكتوبر كان بمساعدة «جواسيس» من الداخل الإسرائيلي يجب وضع حدًا لها.

وأشار تقرير للقناة الـ12 العبرية، إلى أن بار أرسل في وقت سابق رسالة عاجلة الى رئيس الكنيست والمدعي العام ومسؤولين كبار آخرين انتقد فيها ترويح نظريات المؤامرة بشأن 7 أكتوبر.

وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي عدد من الخلافات السياسية في بداية العام السابق 2023 جراء بعض التعديلات الدستورية التي أجرتها حكومة نتنياهو العام السابق اندلعت جرائها عدد من التظاهرات والاحتجاجات فيما تفاقم الوضع السياسي جراء الفشل الأمني في السابع من أكتوبر الماضي والذي وصل إلى تبادل أعضاء الحكومة الاتهامات عن مسؤولية الفشل الأمني والاستخباراتي.