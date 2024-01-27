إعلان أسماء الفائزين في القرعة العلنية لـ«سكن مصر» بمدينة ناصر بأسيوط

أعلن جهاز مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، اليوم السبت، أسماء الفائزين في القرعة الاستكمالية العلنية، لطرح وحدات سكن مصر دون مصعد، التي انعقدت الاثنين الماضي، 15 يناير.

الوحدات السكنية المطروحة

وشملت أسماء الفائزين في وحدات سكن مصر دون مصعد، المتقدمين لوحدات الأرضي والأخير والمتكرر، التي شملت فوز 23 متقدمًا بوحدات الدور الأرضي، و15 متقدمًا بوحدات الدور الأخير، و97 متقدمًا على الأدوار المتكررة.

مساحة الوحدات السكنية المطروحة

وتضمن الطرح، دفع المتقدم 50 ألف جنيه كجدية حجز، إضافة إلى 850 جنيهًا رسوم إدارية لا تُرد، وتراوحت مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 106 و115 و130 و133 مترًا، ويستكمل الفائز 10% من قيمة الوحدة السكنية، إضافة إلى 5% من قيمة الوحدة السكنية عند الاستلام و5% رسوم وديعة الصيانة.

ونشر جهاز مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، كشوف أسماء الفائزين في القرعة الاستكمالية لوحدات سكن مصر دون مصعد، سواء المتكرر أو الأرضي أو الأخير، وشملت التالي: