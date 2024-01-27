أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج، امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة والخاصة والرسمية اللغات، الأسبوع الماضي، لتبدأ مرحلة الاستعداد لظهور النتيجة.

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج ظهور النتيجة إلكترونيا عبر رابط حددته مديرية التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة سوهاج

قال الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»: «يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف المراكز معرفة النتيجة من هنا إلكترونيا فور اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كما يمكن الحصول عليها بعد إعلانها إلكترونيا بـ48 ساعة ورقيا من المدارس عقب وصولها إليها».

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج: «يجري تصحيح أوراق الامتحانات في مجمعات التصحيح بقطاعات التعليم الثلاث بسوهاج، غرب وشرق ووسط».

وأشار إلى أنه وفقا للإدارات التعليمية التابعة، يجري إعداد الكشوف والمراجعة ورصد الدرجات ثم إعتمادها رسميا من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قبل رفعها على الموقع الإلكتروني للمحافظة، ليستعلم عنها الطلاب برقم الجلوس.

وتوقع ظهورها خلال النصف الثاني من شهر فبراير القادم.