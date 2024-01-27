انطلاق أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسوهاج

انطلقت أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، وسط متابعات مكثفة من الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضور الدكتور أحمد أبو جبل والدكتور محمد البرقي من قطاع المعاهد.

انتظام أعمال التصحيح

وخلال زيارته، تابع رئيس المنطقة مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمني لإنهاء الأعمال، وشدد على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، كما وجًه بتذليل أية عقبات، مؤكدا تواصله الدائم لتلبية احتياجات مراكز تصحيح الشهادة الإعدادية، كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيدًا بالنظام المتبع وانضباط أعمال الرصد والتصحيح، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين بأعمال التصحيح.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

وفي سياق متصل، تفقد «حمادي» انطلاق فعاليات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين.

واستعرض خلال زيارته، اللجان وأعمال الاختبارات وانتظام العمل، مشددًا على توفير سبل الراحة للطلاب المشاركين، ومعربًا عن تقديره لجهود المشرفين على فعاليات المسابقة وجهودهم الواضحة لخروجها في صورة تليق بالأزهر الشريف.