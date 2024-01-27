تفاصيل زيارة وزير الخارجية البريطاني لتركيا بشأن الحرب في قطاع غزة

قال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، إن زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لتركيا، كانت لبحث وقف إطلاق النار في غزة، واتفق الجانبان التركي والبريطاني متفقان على عدة نقاط، أولها وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات للقطاع وتبادل المحتجزين، مضيفًا أن الهدف الاستراتيجي من الزيارة هو السعي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية البريطاني

الخطة البريطانية لإنهاء الحرب

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الخطة البريطانية تهدف لإنهاء الحرب وإخلاء قطاع غزة من المقاومين والأسلحة، مشيرا إلى أن ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، يسعى إلى رفع الغطاء السياسي عن حماس وفصلها عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.