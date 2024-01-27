معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فعاليات متنوعة وحضور كثيف من الجنسيات المختلفة

استعرضت يوليانة سعدان مراسلة «القاهرة الإخبارية»، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لليوم الثالث على التوالي، في نسخته الـ 55، والذي يقام تحت شعار «نصون الكلمة ونصنع المعرفة».

فاعليات معرض الكتاب

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنّ فاعليات معرض الكتاب هذا العام، تشمل فاعلية للحوار الوطني، يتحدث فيها المستشار محمود فوزي عن حصاد الحوار الوطني في المرحلة الأولى، وهناك جلسة أخرى ستقام تحت عنوان «أسرار الأهرامات»؛ لاستكشاف أسرار الأهرامات، وأيضًا ندوة عن الأمومة والطفولة.

وكشفت مراسلة «القاهرة الإخبارية» عن مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة الثامنة مساءً، عدا يومي الجمعة والخميس، تكون من الساعة من العاشرة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» على توافد عدد كبير من الجنسيات المختلفة؛ لزيارة معرض القاهرة للكتاب، ومن بين هذه الجنسيات، الصومال، والسودان أيضًا في مختلف المجالات.