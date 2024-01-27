« معايير جودة المياه وتأمينها» ندوة توعوية في أسيوط

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حلقة نقاش حول خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه ديروط، ومناقشة خط سيب محطة رفع صرف صحي المسعودي ومحطة رفع الكوم الأحمر.

جاء ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الممثلة في وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة الري، وزارة التنمية المحلية، شرطة المسطحات المائية، جهاز شئون البيئة فرع أسيوط والجهات المعنية بمحافظة أسيوط متمثلة في إدارة شؤون البيئة بمحافظة أسيوط والإدارة العامة لحماية النيل والإدارة العامة للري والإدارة العامة للصرف الصحي وممثلي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي مديرية الشئون الصحية بأسيوط.

جودة مياه الشرب

وترأس المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حلقة النقاش للوقوف على أهم معايير رفع جودة مياه الشرب وتلافي كافة الملاحظات بمحطات المياه بصفة سريعة بالتعاون مع ممثلي الصحة الذين أشادوا بجهود أبناء أسيوط.

حياة كريمة

كما نوه «الشرقاوى» على سرعة تنفيذ واستكمال مشروعي صرف صحي المسعودي والكوم الأحمر لمد جذور الخدمة من المشروع تعزيزا لفعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه الاجتماع ألسنة النقاش لمناقشة النظام الشامل لإدارة المخاطر بمحطة مياه ديروط للتعامل مع المخاطر بشكل عام وتأمين المياه من أي مخاطر محتملة لجودة مياه الشرب ضمن خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه ديروط.