محافظ أسيوط يناقش إجراءات إنشاء مصنع للأخشاب من المخلفات الزراعية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الإجراءات التنسيقية مع فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، لإقامة مصنع تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز، وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء، بالتنسيق بين اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع محافظة أسيوط، وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعية بالمحافظة، وأشرف محمد حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.

تدوير المخلفات الزراعية

وتناول اللقاء المراحل التنفيذية لإقامة مشروع مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الأخشاب بمنطقة بني غالب بمركز أسيوط، بجوار مصنع السماد العضوي التابع للمحافظة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية لتخصيص قطعة الأرض لصالح الهيئة لإقامة المشروع في أسرع وقت.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل التسهيلات لسرعة تنفيذ المشروع، وفقا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أهمية المشروع في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لإقامة مصنع للأخشاب، حيث يساهم في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك استكمالا لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف.

وأشاد محافظ أسيوط بالمشروعات التي تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية، خاصة محافظة أسيوط، ومنها إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه.

القضاء على الحرق المكشوف

كما أكد محافظ أسيوط تكليفاته المستمرة لرؤساء المراكز والأحياء لتكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسؤولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز والقرى.

كما شدد على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات، على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا، بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات الزراعية بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست» وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج»، بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.