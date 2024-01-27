«عيد زواجهما الـ35».. تعرف على كواليس صورة توم هانكس وزوجته في مصر

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا لزيارة النجم العالمي توم هانكس الأخيرة لمصر برفقة زوجته، والتي نشرتها وزارة السياحة والآثار المصرية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، ولا تعتبر تلك الزيارة الأول لنجم هوليوود إلى مصر، حيث شهدت السنوات الماضية حتى الشهور القليلة السابقة زيارات متعددة من «هانكس».

ونشرت ريتا ويلسون، زوجة هانكس، الصورة سابقا عبر حسابها على «إنستجرام»، والتي كانت ضمن زيارتهما إلى مصر، أبريل الماضي، ضمن الاحتفال بعيد زواجهما الـ35.

توم هانكس يتناول «ملوخية بالأرانب» في الزمالك

وفي أبريل الماضي قضى توم هانكس وريتا ويلسون وعدد من أصدقائهما إجازة مميزة لاستكشاف عجائب القاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل ونهر النيل، وكشفت الشركة المنظمة للرحلة تفاصيل المحطات التي مر بها النجم الأمريكي، وتضمَّنت زيارة المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة والمتحف المصري للآثار، بالإضافة إلى زيارة لوادي الملوك والملكات، واختتمت بزيارة معابد أبو سمبل.

وخلال تلك الزيارة تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ«هانكس» برفقة زوجته وأصدقائه وهم يتناولون «ملوخية بالأرانب»، في أحد المطاعم بمنطقة الزمالك.

توم هانكس يصور فيلما في مصر عام 2014

بينما كانت الزيارة الأشهر لـ توم هانكس إلى مصر في عام 2014، حيث تواجد في منطقة البحر الأحمر لتصوير مشاهد من فيلمه «A Hologram for the King»، في ذلك الوقت، وحظيت الزيارة باهتمام كبير من وكالات الأنباء العالمية.