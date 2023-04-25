معلومات عن توم هانكس بعد زيارته لمصر.. «مش أول مرة»

يبحث مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عن معلومات عن توم هانكس خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للنجم الأمريكي داخل أحد المطاعم المتخصصة في الأكل المصري في منطقة الزمالك، حيث تواجد برفقة زوجته ريتا ويلسون وعدد من أصدقاءه، ولكنها لا تعد زيارته الأولى لها، حيث سبق وزار مصر في عام 2014 لتصوير فيلم «A Hologram for the King».

تتوفر مجموعة كبيرة من المعلومات عن توم هانكس، حيث يعد واحدا من أكثر نجوم السينما شهرة وتميزًا في جميع أنحاء العالم، وحققت أفلامه إيرادات أكثر من 4.9 مليار دولار في أمريكا الشمالية وأكثر من 9.96 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ما يجعله رابع أعلى ممثل تحقيقا للإيرادات في الولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن توم هانكس

ومن ضمن المعلومات عن توم هانكس، حصوله على جائزتي أوسكار أفضل ممثل لعامين على التوالي، الأولى عن دوره في فيلم «Philadelphia» عام 2014، والثانية عن دوره في فيلم «Forrest Gump» عام 2015، كما حصد مجموعة كبيرة من الجوائز على مدار مسيرته الفنية التي بدأها عام 1980، من بينها الميدالية الرئاسية للحرية ووسام جوقة الشرف الفرنسي في عام 2016.

96 عملا لتوم هانكس خلال مسيرته الفنية

وقدم الممثل الأمريكي خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 96 عملا ما بين الدراما التلفزيونية والسينما، بالإضافة إلى تجارب مسرحية منها «Lucky Guy» لـ نورا إيفرون، والتي حصل عن أدائه بها على ترشيح لجائزة توني لأفضل ممثل مسرحي.