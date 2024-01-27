أسرع 7 طرق للتخلص من الكحة المستمرة نهائيا.. بينها العسل

بعض الأشخاص يسعلون بشكل مستمر، قد يطول الأمر لسنوات، وهذه الحالة يسمى «السعال المزمن»، حيث تعالج الكحة المستمرة بالأدوية والمتابعة الطبية، كما أن هناك بعض الوصفات الطبية تساهم في علاجها والتي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الطبيعة، ووفقًا لما ذكره دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نرصد لكم أهم الطرق التي تساعد في التخلص من الكحة المستمرة.

عقاقير علاج الكحة المستمرة

البخاخات

من أهم العقاقير الطبية التي تعالج الكحة المستمرة بخاخات الصدر، والتي يتم وصفها عن طريق الطبيب المختص، ولا يمكن أن يستعملها المصاب دون اللجوء للطبيب، حتى لا يتعرض إلى مشاكل صحية أخرى.

مضادات الهيستامين

أساس علاج الكحة المستمرة هو عقار المضادات الحيوية، ومضادات الحساسية، ولا سيما الهيستامين، ولابد من استشارة الطبيب لتشخيص النوع المناسب للحالة المصابة.

غسيل الأنف بمحلول الملح

قد يلجأ المصاب بالكحة المستمرة إلى جلسات غسيل الأنف بالمحلول الملحي تحت إشراف الطبيب، للحد من تأثر الجهاز التنفسي بالمرض، والعمل على التخلص من الكحة المستمرة.

الطرق الطبيعية المساهمة في علاج الكحة المستمرة

العسل

وجد الباحثون أن العسل من أفضل المنتجات الطبيعية في علاج الكحة المستمرة، وسجلت التجارب أن العسل نتائجه أعلى من نتائج المضادات الحيوية، لذلك يمكن اللذين يعانون من الكحة المستمرة تناول معلقة من العسل، أو إضافته إلى المشروبات الساخنة.

الجنزبيل

من النباتات التي أثبتت فاعليتها في المساهمة بعلاج الكحة المستمرة هو الجنزبيل، ويطلق عليه في بعض المناطق الزنجبيل، كما يساهم أيضًا في علاج الربو، والتقليل من الالتهابات والآلام، ويمكن تناول الجنزبيل مع الشاي، أو إضافته لأطباق السلطة.

السوائل الساخنة

تعمل المشروبات الساخنة على الحد من الكحة المستمرة وتظهر فاعليتها فور الشرب وحتى بعض ساعات من تناول المشروب.

ومن المشروبات التي تساهم في علاج الكحة المستمرة الشوربة، والأعشاب، بجانب الماء الدافئ الممزوج بالعسل.

جلسات البخار

التعرض للبخار يساعد في علاج الكحة المستمرة بشكل ملحوظ، لذلك يمكن للأشخاص التي تعاني من هذا المرض إحضار وعاء به ماء ساخن مع إضافة بعض الأعشاب المتوفرة، كانعناع أو الزنجبيل أو الروزماري، ومن ثم يتم استنشاق البخار المتصاعد لمدة 15 دقيقة، لينظف الجهاز التنفسي من العوائق المؤدية للكحة المستمرة.