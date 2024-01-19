طرق التخلص من الكحة بسرعة.. 5 مشروبات فعالة هتريح صدرك

الكحة أو السعال من الأمراض الصدرية المزعجة التي يسببها فصل الشتاء، إذ تتزايد معدلات الإصابة بالكحة، خلال أشهر الشتاء، وهي رد فعل طبيعي من الجسم يحدث للتخلص من المواد التي تهيج المجاري الهوائية في الجهاز التنفسي، وبعض المواطنين يلجأون لتناول الأدوية التي من الممكن ألا تفيد في بعض الحالات، لذا يبحث كثيرون عن طرق التخلص من الكحة بسرعة و5 مشروبات فعّالة للتخلص من آلامها، وهو ما يستعرضه الدكتور أحمد مصباح، استشاري أمراض الصدر.

طرق التخلص من الكحة بسرعة و5 مشروبات فعالة

استشاري أمراض الصدر، شرح لـ«الوطن»، طرق التخلص من الكحة بسرعة، ونصح بـ5 مشروبات فعّالة وهي كالتالي:

1- مشروب القرنفل والليمون

يمكن إعداد مشروب للتخلص من الكحة والسعال، بمكونات بسيطة من منزلك وهي عبارة عن:

- معلقة من القرفة.

- معلقة العسل الأبيض.

- كوب من الماء.

- عصرة ليمون.

- قومي بتحضر وعاء ونضع به الماء والقرنفل.

- ارفعيه على النار واتركه حتى تمام الغليان.

- ضعي عليه عصرة الليمون ومعلقة العسل.

- قومي بتقليبهم سويا حتى يذوب العسل.

- تناولي المشروب مرتين يوميا وسوف

فوائد مشروب القرنفل مع الليمون

- يساعد على التخلص من الأمراض الفيروسية.

- يساعد على التخلص من الكحة.

- يساعد على إنقاص الوزن.

- يساعد على التخلص من أمراض الإنفلونزا واللوز.

- يساعد على الإحساس بالدفء.

2- شاي الزعتر والقرنفل

يساعد شاي الزعتر والقرنفل، على تقوية جهاز المناعة، وطرد البلغم من الجسم، ويمكن تحضيره كالتالي:

- وضع الماء المغلي على الزعتر والقرنفل.

- ثم تناول المشروب مرتين يوميا وهو من طرق التخلص من الكحة بسرعة و5 مشروبات فعالة.

3- شروب الزنجبيل الساخن

- ضيفي الماء المغلي على ثمار الزنجبيل الطازج بعد تقشيره.

- يمكن تحلية المشروب بالعسل الطبيعي.

- تناول مشروب الزنجبيل مرتين يوميا.

4- مشروب النعناع

- ضعي كمية مناسبة من الماء على النار حتى الغليان.

- قومي بإضافة ملعقة من عصير الليمون.

- تناولي المشروب مرتين يوميا حيث أنه من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكحة.

5- الزنجبيل

- تناول الزنجبيل يساهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي وتهدئة السعال.