الغربية تناقش الخدمات والتسهيلات والمنح لمربي النحل ومصنعي العسل

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مربي النحل ومصنعي العسل بالقرى المنتجة بالمحافظة ،بحضور الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب و كافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقدة بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل.

مطالب مربي النحل

حيث قام محافظ الغربية خلال الاجتماع بالاستجابة الفورية لكافة المطالب الخاصة بمربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة ، فوجه المحافظ بعمل لقاء توعوي للنحالين بقرية شبشير لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والمنح والتراخيص لهم، كما وجه المحافظ باقامة مهرجان لتذوق والتعريف بأنواع العسل للمواطنين والجمهور تجنبا للغش التجاري، و جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض منتجات النحالين من خلال المعارض التي تقام داخل وخارج مصر.

وطالب محافظ الغربية اتحاد النحالين بإرسال صوره من منتجاتهم مع شرح تفصيلي لها ولمميزاتها وذلك ليتم ارسالها الى كافة الجهات المعنية بالتصدير من أجل فتح أسواق جديدة بالخارج لهم للحد من مشكلات التسويق خارجيا ورفع العائد ليصل إلى صغار النحالين.